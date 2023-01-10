Sacha Boey'e teklifler yağıyor! ''Modern bek...''

Galatasaray'da sezon başında kadroda düşünülmeyen ancak sonrasında formayı kapan ve gösterdiği performansla ilk 11'in vazgeçilmezi haline gelen Sacha Boey, Avrupa kulüplerini peşine taktı.

Sarı-kırmızılı takımın Fenerbahçe'yi deplasmanda yendiği maçta gösterdiği performansla öne çıkan isimlerden biri olan Sacha Boey için ünlü menajer George Gardi'den açıklama geldi.

Real Madrid, Liverpool, Lyon ile adı anılan, Crytal Palace'ın 16 milyon euro teklif etmeyi düşündüğü iddia edilen 22 yaşındaki Fransız sağ bek için George Gardi, önemli bir transferin gerçekleşebileceğini iddia etti.

Menajer George Gardi, "Sacha Boey günümüzün futbol şartlarına uygun modern bir bek ve kanat oyuncusu. Bugün Avrupa'da onun gibi futbolcuları kadronuza katabilmek için ekonomik olarak büyük paraları gözden çıkarmanız gerekiyor." dedi.

Açıklamalarına devam eden George Gardi, "Galatasaray formasını giyip, oynamak kolay değil. Bunun için büyük bir karakterinizin, özgüveninizin olması gerekiyor. Birçok kişi bunu başaramadı." şeklinde konuştu.

Sacha Boey'e teklifler olduğunu söyleyen George Gardi, "İtalya'dan da teklifler var. Ancak yalnızca doğru koşullar altında harekete edecek." dedi.

Galatasaray'da bu sezon 15 Süper Lig maçına çıkan Sacha Boey, 2 asistlik performans sergiledi.