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Spor

Sacha Boey'in talipleri artıyor

Galatasaray'da bu sezon verdiği performansla dikkat çeken Sacha Boey'in Almanya'dan talipleri çıktı. Alman basınının haberine göre Wolfsburg ve Eintracht Frankfurt, yıldız oyuncu ile ilgileniyor.

30 Mayıs 2023 Salı 00:32 - Güncelleme:
Sacha Boey'in talipleri artıyor
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Alman basını Fussball transfers'de yer alan habere göre; Galatasaray ile iyi bir çıkış yakalayan Sacha Boey'e Almanya ekiplerinden Wolfsburg ve Eintracht Frankfurt talip oldu.

DEVLER SIRAYA GİRMİŞTİ

Bilindiği üzere daha önce Kamerun asıllı Fransız oyuncu ile Premier Lig devi Arsenal'ın yanı sıra Newcastle ve Brighton da ilgileniyordu.

GALATASARAY'IN İSTEDİĞİ ÜCRET

İngiltere, Fransa ve İtalya'dan talipleri olan Sacha Boey için gelen teklifler değerlendirilecek. 2021 Temmuz'unda 1.2 milyon Euro'ya satın alınan Fransız sağ bekin satışından sarı kırmızılılar 25 milyon Euro'ya yakın bonservis geliri bekliyor. Galatasaray'ın istediği ücret sebebiyle kulüplerin nasıl adım atacağının ise haberde bilinmediği belirtildi.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Galatasaray forması altında bu sezon 31 maça çıkan Sacha Boey, 1 gol attı ve 4 asist yaptı.

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