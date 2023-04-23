Sache Boey bu sezonki ilk golünü kaydetti

Galatasaray'ın sağ bek Sacha Boey, Fatih Karagümrük maçında attığı golle bu sezonki ilk gol sevincini yaşadı.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray Nef Stadyumu'nda Fatih Karagümrük ile mücadele etti. Sarı-kırmızılıların 3. golünü Sacha Boey kaydetti. Müsabakanın 80. dakikasında ceza sahası içindeki karambolde topu önünde bulan Boey meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 22 yaşındaki futbolcu kaydettiği golle bu sezonki ilk gol sevincini yaşadı.

Galatasaray'ın başarılı beki Sache Boey Fatih Karagümrük ile oynanan maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Başarılı oyuncusu Süper Lig'de 26 resmi maçta ilk 11'de sahaya çıktı.