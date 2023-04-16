Sacramento Kings, Golden State Warriors'ı 126-123 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti

Baştan sona çekişmeli geçen Batı Konferansı play-off turu ilk maçında, Sacramento Kings, ağırladığı son şampiyon Golden State Warriors'ı 126-123 yenerek seride 1-0 üstünlük kurdu.

17 yıl sonra ilk kez play-off maçına çıkan Kings'te De'Aaron Fox 38 sayı, 5 asist ve 3 top çalma, Malik Monk 32 sayı, Trey Lyles 16 sayı ve 6 ribaunt, Harrison Barnes 13 sayı ve 7 ribaunt, Domantas Sabonis 12 sayı ve 16 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.

Warriors'ta all-star Stephen Curry 30 sayı ve 6 ribaunt, Klay Thompson 21 sayı, 6 ribaunt ve 5 asist, Andrew Wiggins ve Jordan Poole 17'şer sayı üretti.

Serinin ikinci karşılaşması, 18 Nisan Salı gecesi Kings'in sahasında oynanacak.