Sacramento Kings, Los Angeles Lakers'ı 3 uzatmada devirdi

27 Kasım 2021 Cumartesi 11:25 - Güncelleme: 27 Kasım 2021 Cumartesi 11:25

Kaliforniya eyaletinin takımları Lakers ile Kings arasındaki mücadelede büyük çekişme yaşandı. Normal süresi 100-100, ilk uzatma periyodu 112-112, ikinci uzatma bölümü ise 124-124 biten maçın galibi, misafir ekip Kings oldu.

7 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Kings'te 34 sayı, 8 asist, 6 ribauntla oynayan De'Aaron Fox, 25 sayı, 6 asistle mücadele eden Buddy Hield ve 19 sayı, 9 asist, 6 ribaunt, 5 top çalmayla maçı tamamlayan Tyrese Haliburton öne çıktı.

Lakers'ta LeBron James'in 30 sayı, 11 asist, 7 ribaunt, Russell Westbrook'un 29 sayı, 11 asist, 10 ribaunt, Anthony Davis'in 23 sayı, 8 ribaunt, 4 blok, 3 top çalma ve Malik Monk'un 20 sayı, 5 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.