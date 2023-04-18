Sacramento Kings, seride durumu 2-0'a getirdi

NBA'de play-off turu ikinci maçında Sacramento Kings, evinde Golden State Warriors'u 114-106'lık skorla mağlup ederek seride durumu 2-0'a getirdi.

NBA'de play-off heyecanı 2 müsabaka ile devam etti. Batı Konferansı'nda play-off'lara 3. sıradan katılan Sacramento Kings, 6. sıradan play-off'lara giren Golden State Warriors'u sahasında 114-106'lık skorla mağlup ederek seride durumu 2-0 yaptı. Sacramento'da 24 sayı, 9 ribaund ve 4 asistle oynayan Domantis Sabonis ve 24 sayı, 9 asist ve 5 ribaundla mücadele eden De'Aaron Fox, takımına galibiyeti getirdi. Ev sahibi ekipte Malik Monk 18 sayı ve 6 ribaund, Kevin Huerter 15 sayı ve 5 ribaund, Davion Mitchell de 14 sayı ve 3 asistle katkı verdi. Golden State'de ise Stephen Curry'nin 28 sayı ve 6 asisti, Andrew Wiggins'in 22 sayı ve 5 ribaundu, Klay Thompson'un da 21 sayı ve 5 ribaundu yenilgiyi önleyemedi. Serinin 3. maçı, 20 Nisan gecesi Golden State'in ev sahipliğinde oynanacak.