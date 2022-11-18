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Spor

Sacramento Kings seriye bağladı

NBA takımlarında Sacramento Kings evinde San Antonio Spurs'ü 130-112 mağlup ederek üst üste 5. galibiyetini aldı.

IHA18 Kasım 2022 Cuma 11:03 - Güncelleme:
Sacramento Kings seriye bağladı
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NBA'de Sacramento Kings, evinde karşı karşıya geldiği San Antonio Spurs'ü 130-112'lik skorla yendi ve üste 5. toplamda 8. galibiyetini kazandı.

NBA'de normal sezon 3 karşılaşma ile devam etti. Sacramento Kings, Golden 1 Center'da karşılaştığı San Antonio Spurs'ü 130-112 mağlup etti ve üst üste 5. toplamda 8. galibiyetini elde etti. Sacramento'da De'Aaron Fox 28 sayı, 8 asist, Malik Monk 26 sayı, 4 ribaund ve Domantas Sabonis ile Harrison Barnes da 16'şar sayı ile mücadele etti. Bu sezonki 10. yenilgisini alan San Antonio'da ise Devin Vassell 29 sayı, 3 asist ve Keita Bates-Diop 16 sayı, 4 ribaund ile karşılaşmayı tamamladı.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Sacramento Kings: 130 - San Antonio Spurs: 112

Portland Trail Blazers: 107 - Brooklyn Nets: 109

Los Angeles Clippers: 96 - Detroit Pistons: 91

  • San Antonio Spurs
  • Sacramento Kings

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