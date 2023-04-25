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Spor

Sacramento Kings'e kötü haber! De'Aaron Fox'un parmağı kırıldı

NBA takımlarında Sacramento Kings'in yıldız oyuncusu De'Aaron Fox'un sol elinin işaret parmağının kırıldığı açıklandı. Yıldız oyuncunun Golden State Warriors serisinin 5. maçında forma giymesi zor görünüyor.

25 Nisan 2023 Salı 12:35 - Güncelleme:
Sacramento Kings'e kötü haber! De'Aaron Fox'un parmağı kırıldı
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Sacramento Kings, yıldız oyuncusu De'Aaron Fox'ın sol elinin işaret parmağını kırdığını ve Golden State Warriors'a karşı Çarşamba günkü playoff ilk turu 5. maç için durumunun şüpheli olarak listelendiğini açıkladı.

The Athletic'ten Shams Charania, Fox'in Pazar günkü 126-125'lik mağlubiyetin dördüncü çeyreğinin ortasında sakatlandığına inanıldığını söyledi.

ESPN'den Adrian Wojnarowski ise, All-Star oyuncunun oynamasının henüz göz ardı edilmediğini ve "hala umut olduğu" için parmağını sargılayarak oynamaya çalışacağını belirtti.

Fox, 2-2 berabere olan seride 31.5 sayı, 7.0 asist ve 6.0 ribaund ortalamaları ile oynuyor.

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