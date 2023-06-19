Sacramento Kings'te hedef OG Anunoby

Sacramento Kings'in, Toronto Raptors forveti OG Anunoby ile ilgilendiği iddia edildi.

Anunoby, geçtiğimiz yıllar boyunca çeşitli takımların hedefi olsa da, Raptors ekibi oyuncusu için umduğu bir teklif alamamıştı.

Action Network'ten Matt Moore, 25 yaşındaki oyuncunun müsait olması durumunda Kings'in kendisiyle oldukça ilgileneceğinin beklendiğini söyledi.

Kontratının bitmesine iki yılı daha kalan Anunoby, bu yıllarda sırasıyla 18.6 ve 19.9 milyon dolar kazanacak.

Geçtiğimiz sezon Anunoby maç başına 35.6 dakikada 16.8 sayı, 5.0 ribaund ve 2.0 asist ortalamaları yakalamıştı.