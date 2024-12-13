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Spor

Sacramento Kings'ten üst üste 3. galibiyet

NBA nefes kesen bir maça sahne oldu. Sacramento Kings, deplasmanda konuk olduğu New Orleans Pelicans'ı 111-109 mağlup etti.

13 Aralık 2024 Cuma 10:15 - Güncelleme:
Sacramento Kings'ten üst üste 3. galibiyet
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Sacramento Kings, Domantas Sabonis'in sezon rekoru 32 sayı ve 20 ribaundlık harika performansıyla, New Orleans Pelicans'ı 111-109 mağlup etti.

DeMar DeRozan 29 sayı bulurken, De'Aaron Fox ve Keegan Murray ise 18'er sayı kaydetti ve Kings, üst üste üçüncü galibiyetini alarak son beş maçından dördünde galip gelmiş oldu.

Son 24 maçının 21'ini kaybetmiş olan Pelicans cephesinde ise CJ McCollum, sezon rekoru altı üçlük isabeti kaydederek 36 sayıyla takımın en skoreri oldu. Trey Murphy III 21 sayı bulurken, Dejounte Murray ise 20 sayı ile oynadı.

Kings, sonraki karşılaşmasında Pazartesi gecesi Denver Nuggets ile oynayacak. Pelicans ise Pazar günü Indiana Pacers ile karşı karşıya gelecek.

Gecenin diğer sonuçları:

Pistons 99-123 Celtics

Raptors 104-114 Heat

  • New Orleans Pelicans
  • Sacramento Kings

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