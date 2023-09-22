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Spor

Sadece 3 isim garanti! Okan Buruk'tan ilk 11'de büyük değişiklik

Galatsaray'ın deneyimli teknik direktörü Okan Buruk son 4 maçta kadrosunda değişikliğe gitmezken Başakşehir maçında farklı bir kadro ile sahaya çıkacak. Sarı kırmızılılarda Sacha Boey, Lucas Torreira ve Mauro Icardi dışındaki isimlerin yeri garanti değil. İşte detaylar...

Sabah22 Eylül 2023 Cuma 10:54 - Güncelleme:
Sadece 3 isim garanti! Okan Buruk'tan ilk 11'de büyük değişiklik
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Şampiyonlar Ligi'ndeki Kopenhag maçı sonrasında G.Saray'da değişim yaşanacak.

Sarı-kırmızılılarda lig ve Avrupa'da son 4 maçta 10 aynı isim (Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, İcardi) sahaya çıkarken Danimarka ekibine karşı Tete - Ziyech rotasyonuna gidilmişti.

Teknik direktör Okan Buruk, yıpranan takımında yeni isimlere ilk 11'de yer vererek Başakşehir karşılaşmasına çıkma kararı aldı. Sağ bekte Sacha Boey, ön liberoda Torreira ve forvette İcardi dışında sarı kırmızılı takımda her oyuncu rotasyona girecek.

İlk değişiklik sol bekte yaşanacak. Formsuz Angelino yerine Kazımcan şans bulacak. Yoğun maç temposunda yorulan Mertens dinlendirilecek.

DAVİNSON GÖREVE

Ndombele ve Zaha kısa sürede ilk 11'e monte edilecek. Süper Lig'de +3 yerli kuralının çözümü olarak bazı maçlarda kaleyi Muslera yerine Günay Güvenç koruyacak. Ayrıca bir yıldır birlikte oynayan Nelsson-Abdülkerim ikilisi, dönüşümlü olarak Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez'e formayı bırakacak.

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