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Spor

Galatasaray transferde 13 milyon euro zarar etti

Yaz ayı transfer döneminde Nzonzi, Seri, Andone gibi futbolcuları kadrosuna katan Galatasaray'a ağır fatura çıktı.

TM Dijital Haber Merkezi02.01.2020  10:47 - Güncelleme: 02.01.2020  10:47
Devre arasında genelde genç ve yetenekli futbolcuları takıma katmak isteyen Galatasaray’da gözden çıkarılan oyuncuların kiralama bedelliyle yıllık ücretleri el yaktı.

GÖZDEN ÇIKARILANLARIN MALİYETLERİ...


Süper Lig’in ilk yarısında son derece kötü performans ortaya koyan sarı kırmızılılarda Emre Mor, N’Zonzi, Seri, Andone gibi tecrübeli isimlerin sözleşmelerinin feshedilmesi gündeme gelirken, sadece bu 4 futbolcunun maliyetleri kulübe ağır bir fatura çıkardı. Zaten FFP kriterleri sebebiyle transferde rahat hareket edemeyen Galatasaray’ın sadece 5 ayda 13 milyon Euro civarında bir rakamı havaya saçması ağır eleştirileri beraberinde getirirken, kulüp içerisinde teknik heyet ve scout ekibinin değişmesi yönünde görüşlerin hakim olduğu bildirildi.


İşte Galatasaray’da gözden çıkarılan futbolcuların maliyetleri


Emre Mor: 600 bin euro’ya kiralandı, 725 bin Euro’luk yıllık maaşı var

N’Zonzi: 3,250 milyon Euro maaş
Seri: 1,5 milyon euro’ya kiralandı 2,8 milyon Euro maaş
Andone: 700 bin Euro’ya kiralandı 2,5 milyon Euro maaş

Toplam maliyet: 13 milyon euro 

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