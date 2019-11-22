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‘Sadece devlet desteği yetmez’

Bakan Kasapoğlu bu ifadeyi kullanıp, “Doğru, finansal açıdan sürdürülebilir anlayışla futbol yönetilmeli. Sponsorların kaçış şekillerini en hızlı şekilde analiz edip sponsorları sektöre kazandırmalıyız” dedi

  • Star Spor
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GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu’nda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Türk futbolunun gelişimi için güç birliği yapmaları gerektiğini belirten Kasapoğlu, “Türkiye’ye futbolda hak ettiği değeri kazandırmak çok önemli bir misyonumuz. Çok önemli ve radikal kararlar almamız gereken bir süreci yaşıyoruz” dedi.  İngiltere’den örnek veren Bakan Kasapoğlu şöyle devam etti: “Premier Lig geçen yıl İngiltere Devleti’ne 2,1 milyar sterlin, yani yaklaşık 15.6 milyar dolarlık vergi üretmiş durumda. Potansiyelimizi hepimiz biliyoruz. Son 17 yılda tesisleşme hepimizin malumu. Pek çok ülkenin 40-50 yılda gerçekleştirdiği tesisleşmeyi, devrimi 17 yıl gibi bir zaman diliminde yaptık. UEFA raporunda da yer aldığı şekilde Avrupa’nın en modern statlarına ve tesislerine sahibiz. Doğru, finansal açıdan sürdürülebilir anlayışla futbol yönetilmeli. Açıklarımızı sadece devlet desteklerinden kapatma, devleti sadece en büyük sponsor yapar. Bu da sürdürülebilir bir sistem için hiç de rasyonel bir yaklaşım değil. Sponsorların kaçış şekillerini en hızlı şekilde analiz edip sponsorları Kasapoğlu, Ekonomi Forumu’nda çarpıcı açıklamalar yaptı. sektöre kazandırmamız lazım.”

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