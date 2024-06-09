İSTANBUL 30°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Haziran 2024 Pazar / 3 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3045
  • EURO
    34,8708
  • ALTIN
    2382.47
  • BIST100
    10139
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • ''Sadece istatistiklere bakamayız'' Vincenzo Montella'dan kadro tercihi yorumu!
Spor

''Sadece istatistiklere bakamayız'' Vincenzo Montella'dan kadro tercihi yorumu!

A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella, EURO 2024'ün son provasında Polonya ile oynanacak hazırlık maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Kadrodan çıkarılan futbolcularla ilgili konuşan İtalyan hoca, 'Hocalar bazı kararlar almak zorunda. İstatistiklere bakarak almıyoruz o kararları, o zaman hocanın burada işi yok.' ifadelerini kullandı.

9 Haziran 2024 Pazar 20:49 - Güncelleme:
''Sadece istatistiklere bakamayız'' Vincenzo Montella'dan kadro tercihi yorumu!
ABONE OL

EURO 2024 öncesinde hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım, dostluk maçında Polonya ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesinde A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, açıklamalarda bulundu.

İşte Montella'nın açıklamaları;

"ARDA GÜLER SAĞ KANAT POZİSYONUNDA OYNAYABİLİR"

"Arda Güler iki pozisyonda oynayabilen bir oyuncumuz. Bizim oyun sistemimize göre de sağ kanat pozisyonunda çok rahat oynayabilir."

"PLANLARI 16 FUTBOLcU ÜZERİNDEN YAPIYORUZ"

"Futbolcularımızın hepsi oynayacak kapasitede. Sadece 11 futbolcuyla bütün maçları oynayacağınız bir futbol kalmadı. Planlarınızı yaparken 16 futbolcu üzerinden yapmanız gerekiyor."

"KADROYA ALINMAYAN FUTBOLCULAR..."

"Ayrılan oyuncuları seçerken çok zorlandım. Hocalar bazı kararlar almak zorunda. İstatistiklere bakarak almıyoruz o kararları, o zaman hocanın burada işi yok. Geleceğe yönelik bir oyuncuyu kadronuza katarken, bazı dengeleri gözetmeniz gerekiyor. Doğru özelliklerin bir karışımını yapmak zorundayız. Genç oyuncuları kadroya kattığımızda denge bozuluyor mu, bu önemli. Bazı oyuncularımızın sosyal medya paylaşımlarını gördüm ve benim hoşuma gitti. Bayrağa olan bağlılıklarını ilettiler."

"İngiltere'de Grealish, Sterling, Rashford gibi isimler kadroya alınmadı. Sadece istatistiklere bakılsaydı bu isimler alınırdı. İtalya'da da aynı şekilde bir durum var."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.