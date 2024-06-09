EURO 2024 öncesinde hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım, dostluk maçında Polonya ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesinde A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, açıklamalarda bulundu.

İşte Montella'nın açıklamaları;

"ARDA GÜLER SAĞ KANAT POZİSYONUNDA OYNAYABİLİR"

"Arda Güler iki pozisyonda oynayabilen bir oyuncumuz. Bizim oyun sistemimize göre de sağ kanat pozisyonunda çok rahat oynayabilir."

"PLANLARI 16 FUTBOLcU ÜZERİNDEN YAPIYORUZ"

"Futbolcularımızın hepsi oynayacak kapasitede. Sadece 11 futbolcuyla bütün maçları oynayacağınız bir futbol kalmadı. Planlarınızı yaparken 16 futbolcu üzerinden yapmanız gerekiyor."

"KADROYA ALINMAYAN FUTBOLCULAR..."

"Ayrılan oyuncuları seçerken çok zorlandım. Hocalar bazı kararlar almak zorunda. İstatistiklere bakarak almıyoruz o kararları, o zaman hocanın burada işi yok. Geleceğe yönelik bir oyuncuyu kadronuza katarken, bazı dengeleri gözetmeniz gerekiyor. Doğru özelliklerin bir karışımını yapmak zorundayız. Genç oyuncuları kadroya kattığımızda denge bozuluyor mu, bu önemli. Bazı oyuncularımızın sosyal medya paylaşımlarını gördüm ve benim hoşuma gitti. Bayrağa olan bağlılıklarını ilettiler."

"İngiltere'de Grealish, Sterling, Rashford gibi isimler kadroya alınmadı. Sadece istatistiklere bakılsaydı bu isimler alınırdı. İtalya'da da aynı şekilde bir durum var."