İSTANBUL 13°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0629
  • EURO
    6,5709
  • ALTIN
    307.678
  • BIST100
    120118
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sadece Trabzonsporlular değil babası da büyülendi
Spor

Sadece Trabzonsporlular değil babası da büyülendi

18 Şubat 2020 Salı10:17 - Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 10:17

Sivasspor ile oynanan maçı tribünden takip eden Sörloth'un babası Goran Sörloth, oğlunun takımın önemli bir parçası olduğunu söyledi.

Norveç basınına konuşan baba Sörloth, "Trabzon'daki atmosfer gerçekten inanılmaz. Kelimelerle tarif etmek çok güç. Sadece o anı yaşamak ve deneyimlemek gerekiyor. Sörloth şu an takımın önemli bir parçası ve herkes onu çok seviyor" dedi.

Gazete haberinde takımda geçmişte Sörloth dışında Premier Ligde oynamış Ndiaye, Sturridge ve Mikel gibi yıldız isimlerin de yer aldığını söyledi.

(Sabah)

İmamoğlu, Başkan Erdoğan'ın iş imkanı sağladığı görme engelli işçiyi işten çıkardı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Dengeleri değiştirecek gelişme! BM resmen ilan edecek: Atina'da büyük panik
Dengeleri değiştirecek gelişme! BM resmen ilan edecek: Atina'da büyük panik

Dengeleri değiştirecek gelişme! BM resmen ilan edecek: Atina'da büyük panik

Dünya devleri gözünü Türkiye'ye dikti
Dünya devleri gözünü Türkiye'ye dikti

Dünya devleri gözünü Türkiye'ye dikti

5 istifa daha yolda!
5 istifa daha yolda!

5 istifa daha yolda!

TCG Anadolu'yu ARAS savunacak
TCG Anadolu'yu ARAS savunacak

TCG Anadolu'yu ARAS savunacak
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.