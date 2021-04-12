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Spor

Sadi Çeri: Yeni Malatyaspor 1 puan için oynadı

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında ağırladığı Helenex Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kalan Kasımpaşa'da teknik sorumlu Sadi Çeri maç sonu konuştu.

AA12 Nisan 2021 Pazartesi 19:09 - Güncelleme: 12 Nisan 2021 Pazartesi 19:09
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Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında ağırladığı Helenex Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kalan Kasımpaşa'da teknik sorumlu Sadi Çeri, iyi oynamalarına rağmen hücumda etkili olamadıklarını belirtti.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çeri, "Yeni Malatyaspor kapandı, bir puan için oynadı. Biz ise 3 puan için mücadele ettik. Topu rakip sahaya geçirdik ve pozisyon aradık. Ancak üçüncü bölgede etkili olamadık. Organizasyonlarımızı sonuçlandıramadık." ifadelerini kullandı.

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