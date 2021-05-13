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Spor

Sadi Karaduman Giresunspor'dan ayrıldı

Süper Lig'in yeni takımı GZT Giresunspor'da defans oyuncusu Sadi Karaduman yeşil beyazlı kulüpten ayrıldığını açıkladı.

DHA13 Mayıs 2021 Perşembe 13:59 - Güncelleme: 13 Mayıs 2021 Perşembe 13:59
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Bir önceki sezon Hatayspor ile bu sezon da GZT Giresunspor ile Süper Lig'e yükselerek şampiyonluk sevinci yaşayan Sadi Karaduman, Giresunspor'dan ayrıldığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan defans oyuncusu Karaduman, "Sevgili Çotanaklar; bugün itibari ile aranızdan ayrılmış bulunmaktayım. 1 sene önce buraya geldiğimde hedefi olan takıma geldiğimin farkında bilincindeydim. Çok şükür ki hedefimize ulaşarak takımdan gururlu bir şekilde ayrılıyorum. Bu şampiyonlukta bu ailenin bir ferdi olmaktan siz büyük Giresun taraftarının desteğini her zaman hissetmekten çok mutluyum. Bu şampiyonlukta emeği geçen bize her imkanı sağlamak için çalışan başta başkanımız Hakan Karaahmet olmak üzere kulüp yöneticilerimiz, kulüp personelimiz, takım arkadaşlarım siz değerli büyük Giresun taraftarına ayrı ayrı teşekkür ederim. İstemeden kırdığım üzdüğüm kim varsa affola. Hakkınızı helal edin" ifadelerine yer verdi.

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