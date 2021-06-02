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Spor

Sadi Karaduman'dan Manisa FK'ya 2 yıllık imza

Manisa Futbol Kulübü, Samsunspor'dan kadrosuna kattığı Veli Çetin'den sonra bir stoper daha transfer etti ve Giresunspor'dan Sadi Karaduman ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

DHA02 Haziran 2021 Çarşamba 12:56 - Güncelleme: 02 Haziran 2021 Çarşamba 12:56
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TFF 1. Lig'de yeni sezonda ilk kez mücadele edecek Manisa Futbol Kulübü ikinci transferini gerçekleştirdi. Önce Yılport Samsunspor'dan stoper Veli Çetin ile sözleşme imzalayan siyah-beyazlı ekip, daha önce prensipte anlaştığı Gzt Giresunsporlu Sadi Karaduman'ı da resmen kadrosuna dahil etti. Ege ekibi, Sadi ile 2 yıllık sözleşme yaptığını duyurdu. İmza törenine Başkan Mevlüt Aktan, Başkan Vekili Engin Anlı ve Sportif Direktör Serkan İşyapan katıldı.

Manisa FK'ya gelmekten dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden deneyimli defans oyuncusu, "Manisa Futbol Kulübü geçen sezon namağlup şampiyon olarak TFF 1'inci Lig'e yükseldi. Hedefleri ve projeleri olan bir kulüp. Ben de bu kulübün başarısı için mücadele edeceğim. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum" dedi.

Sadi kariyerinde Atakaş Hatayspor ve Giresunspor'la Süper Lig'e çıkma sevinci yaşamıştı.

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