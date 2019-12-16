Sadık, Beşiktaş’a karşı yok

Sadık, 19. dakikada Fernando ile girdiği bir ikili mücadelede bir anda kendini yere bıraktı. Sedye ile saha kenarına alınan ve ilk kontrolünün ardından hastaneye götürülen 26 yaşındaki oyuncu gözyaşlarını tutamadı. Dizinde dönme olduğu belirtilen ve kesin durumu bugün belli olacak Sadık’ın büyük ihtimalle Beşiktaş derbisinde oynamayacak.