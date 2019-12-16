Sadık, Beşiktaş’a karşı yok
KANARYA’DA Sadık Çiftpınar şoku...
- Star Spor
Sadık, 19. dakikada Fernando ile girdiği bir ikili mücadelede bir anda kendini yere bıraktı. Sedye ile saha kenarına alınan ve ilk kontrolünün ardından hastaneye götürülen 26 yaşındaki oyuncu gözyaşlarını tutamadı. Dizinde dönme olduğu belirtilen ve kesin durumu bugün belli olacak Sadık’ın büyük ihtimalle Beşiktaş derbisinde oynamayacak.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.