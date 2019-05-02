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Sadık Çiftpınar gözyaşlarına boğuldu

Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kartla takımını yalnız bırakan Sadık, soyunma odasında gözyaşlarına boğuldu. Arkadaşlarından özür dileyen futbolcu, Fenerbahçe'ye geldiğime sevinemeyecek hale geldim diye yakındı.

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SÜPER Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan F.Bahçe'de Sadık Çiftpınar gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı. Başarılı savunmacının maç sonunda soyunma odasında büyük üzüntü yaşadığı ve arkadaşlarından gözyaşları içerisinde özür dilediği belirtildi. “Kulüp sadakati” en yüksek isimlerin başında gelen 26 yaşındaki stoperin, “Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim ama buna sevinemeyecek haldeyim” diyerek ağladığı öğrenildi.
 
BİR DE PARA CEZASI ALACAK
 
BAŞARILI futbolcu, PFDK’nın sevk gerekçelerinde yer alan talimatlara aykırı hareket maddesinde dolayı para cezası alacak. “Herhangi bir nedenle müsabakadan ihraç edilen, disiplin kurullarının vermiş olduğu cezaları devam eden veya yetkili makamlar tarafından idari tedbir konulmuş kişiler flaş röportajlara katılamazlar” maddesini ihlal ederek, maçın hakemi Cüneyt Çakır hakkında “Avrupa’da iyi maç yönetiyor ama bu kırmızı yanlıştı. Allah biliyor” ifadelerini kullanmıştı.
 
Güneş

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