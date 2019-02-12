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Sadık Çiftpınar: Penaltı dışında kalemize gelemediler

Fenerbahçe’nin başarılı stoperi Sadık Çiftpınar, 1-0 kazanılan Zenit maçının ardından açıklamalarda bulundu.

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İlk yarıda Zenit’e nefes aldırmadıklarını söyleyen Sadık, şu ifadeleri kullandı:

“Geldiğim günden beri, Ali Koç, Ersun Yanal, yönetim ve taraftarımıza, bana olan güvenlerini hissettirdi. Ben de sahaya çıktığımda en iyisini yapmaya çalışıyorum. İlk 45 dakika Zenit'e nefes aldırmadık. Penaltı dışında kalemize gelemediler. İkiyi, üçü bulsak daha iyi olurdu. Bugünkü birlik beraberliği gösterdiğimiz sürece hiçbir yerde sırtımız yere gelmez.

Bayrak oyuncu olup olmayacağımla ilgili konuşmanın erken olduğunu düşünüyorum. Bu camia bana güvendiği sürece, onları mahcup etmemeye çalışacağım."

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