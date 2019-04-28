Sadık Çiftpınar yaptığı açıklamalar sebebiyle 4-12 maç arası ceza alabilir

Müsabakanın 59. dakikasında Abdülkadir Ömür’e yaptığı müdahale sonrası sarı kart ile cezalandırılan Çiftpınar 71. dakikada Abdülkadir Parmak’a yaptığı dirsek hamlesi sonrası hakem Cüneyt Çakır tarafından ikinci sarı kartla cezalandırıldı ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Sadık önümüzdeki hafta oynanacak Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

Sadık'tan Çakır'a sitem

Müsabaka sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçeli futbolcu Sadık Çiftpınar, ilk olarak çalınan düdükte kendilerine faul verildiğini düşündüğünü ifade ederek, “Bu kadar kolay faul olmaz. İlk faulde de dokunmadım. Üst düzey, bu kadar Avrupa’da maç yöneten hakemin bu kadar basit oyundan atması beni çok üzdü. Allah’ın adaleti son dakikada olsa beraberliği yakaladık. 22 senedir mağlup olmuyorduk. Bu sezon bitecek. Çok mutsuzuz. Kimse burada bizim beraberliğe sevindiğimizi düşünmesin. Fenerbahçe Allah’ın izniyle bu şeyleri aşacaktır. Gelen 40 bin taraftardan Allah razı olsun. Bizler de onlara inşallah daha fazla çalışarak layık olacağız. Onları mutlu edeceğimiz günü iple çekiyoruz” diye konuştu.

4 - 12 maç arası ceza gelebilir

Maç sonunda açıklamalarda bulunan Sadık'a talimat gereği ceza gelebilir.

Kurallar gereği herhangi bir sebeple maçtan atılan oyuncunun idari tedbir konulmuş kişiler; flaş röportajlara, basın toplantılarına katılamazlar ve karma alanda yer alamazlar ibaresi yer alıyor.

Ve kurallar gereği, ihlal eden futbolcuların 4 ila 12 maç arasında men cezası alabileceği belirtiliyor. Sadık'ın henüz ceza alıp almayacağı ise bilinmiyor.