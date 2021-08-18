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Spor

Sadık Çiftpınar Yeni Malatyaspor'a döndü

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın kadro dışı bıraktığı Sadık Çiftpınar eski takımı Yeni Malatyaspor ile anlaştı. Tecrübeli stoperin 8 milyon TL alacağından vazgeçerek sarı lacivertli kulüpten ayrıldığı öğrenildi.

DHA18 Ağustos 2021 Çarşamba 14:17 - Güncelleme: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 14:17
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Fenerbahçe ile sözleşmesini fesheden Sadık Çiftpınar, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak. 28 yaşındaki futbolcu ayrıca sarı lacivertli kulüpten alacağı 8 milyon TL'den de vazgeçti.

SADIK'TAN BÜYÜK FEDAKARLIK: 8 MİLYON TL'DEN VAZGEÇTİ

Ocak 2019'da Yeni Malatyaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Sadık Çiftpınar, kulübüyle yollarını ayırdı. 8 milyon TL'lik alacağını bırakan defans oyuncusu Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a geri dönüyor. Sarı lacivertli kulübün takımda düşünmediğini belirttiği Sadık Çiftpınar eski kulübü ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Fenerbahçe'de forma giydiği dönemde maaşında indirim yaparak Fenerbahçe'nin limit konusunda önünü açan Sadık Çiftpınar, 8 milyon TL alacağından vazgeçerek sarı lacivertli kulübe önemli bir kaynak yarattı.

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