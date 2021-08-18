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Spor

Sadık Çiftpınar'dan veda mesajı

Yeni Malatyaspor ile sözleşme imzalayan Sadık Çiftpınar, Fenerbahçe'ye veda mesajı yayınladı.

DHA18 Ağustos 2021 Çarşamba 20:31 - Güncelleme: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 20:31
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Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Sadık Çiftpınar, "2.5 yıl boyunca onurla, gururla terlettiğim şanlı Fenerbahçe formasına bugün itibari ile yeni hedefler doğrultusunda veda ediyorum. Bu süre zarfında birlikte çalıştığım hocalarıma, değerli kulüp personellerimize, kader birliği yaptığım takım arkadaşlarıma, hiçbir zaman desteğini üzerimden eksik etmeyen başkanımız Sayın Ali Koç'a, kıymetli yönetim kurulu üyelerimize, ve son olarak ilk günden bugüne kadar beni kendilerinden biri gibi görüp bağrına basan, koşullar ne olursa olsun bana sonsuz destek veren büyük Fenerbahçe taraftarına çok teşekkür ederim. Özlenilen, beklenilen zaferlerin yakın zamanda gelmesi dileğiyle, benden yana olan haklarım helaldir, sizler de hakkınızı helal edin. Sağlıcakla kalın..." diye konuştu.

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