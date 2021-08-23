Galatasaray, geçen sezon Beşiktaş'ta forma giyen basketbolcu Sadık Emir Kabaca 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada "Sadık Emir Kabaca'ya kulübümüze hoş geldin diyor, kendisine Galatasaray'da başarılı bir kariyer diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
3 Aralık 2000 tarihinde dünyaya gelen oyuncu, Bandırma Kırmızı'da 2016-2017 sezonunda kariyer başlangıcı yaptı. Ertesi sezon Bandırma ekibi ile 35 kez parkeye çıkan Kabaca, performansını artırdı ve 5.9 sayı, 4.3 ribaunt ortalaması tutturdu.
2019-2020 sezonunda ise Teksüt Bandırma ile Basketbol Süper Ligi'nde forma giyen genç basketbolcu 12 maçta boy gösterdi ve 2020-2021 sezonunu Beşiktaş'ta geçirdi.
Beşiktaş'ta 29 maça çıkan ve 16,4 süre ortalamasıyla parkede kalan milli oyuncu, 4.24 sayı, 3,1 ribaunt ortalamasıyla sezonu tamamladı.