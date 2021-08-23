23 Ağustos 2021 Pazartesi 17:25 - Güncelleme: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 17:25

Galatasaray, geçen sezon Beşiktaş'ta forma giyen basketbolcu Sadık Emir Kabaca 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada "Sadık Emir Kabaca'ya kulübümüze hoş geldin diyor, kendisine Galatasaray'da başarılı bir kariyer diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

SADIK EMİR KABACA KİMDİR?

3 Aralık 2000 tarihinde dünyaya gelen oyuncu, Bandırma Kırmızı'da 2016-2017 sezonunda kariyer başlangıcı yaptı. Ertesi sezon Bandırma ekibi ile 35 kez parkeye çıkan Kabaca, performansını artırdı ve 5.9 sayı, 4.3 ribaunt ortalaması tutturdu.

2019-2020 sezonunda ise Teksüt Bandırma ile Basketbol Süper Ligi'nde forma giyen genç basketbolcu 12 maçta boy gösterdi ve 2020-2021 sezonunu Beşiktaş'ta geçirdi.

Beşiktaş'ta 29 maça çıkan ve 16,4 süre ortalamasıyla parkede kalan milli oyuncu, 4.24 sayı, 3,1 ribaunt ortalamasıyla sezonu tamamladı.