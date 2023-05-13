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Spor

Sadık Emir Kabaca'ya ''yılın en genç oyuncusu'' ödülü

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 'yılın en genç oyuncusu' ödülünün sahibi oldu.

IHA13 Mayıs 2023 Cumartesi 15:31 - Güncelleme:
Sadık Emir Kabaca'ya ''yılın en genç oyuncusu'' ödülü
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Galatasaray'ın başarılı genç basketbolcusu Sadık Emir Kabaca, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde yılın en iyi genç oyuncusu seçildi.

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde normal sezonun sona ermesinin ardından yılın en iyileri de belli oluyor. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Galatasaray NEF'in milli oyuncusu Sadık Emir Kabaca'nın, yılın en iyi genç oyuncusu seçildiği ifade edildi.

22 yaşındaki basketbolcu bu sezon Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde süre aldığı 12 müsabakada 9.4 sayı, 3.8 ribaund ve 1.3 asist ortalamalarıyla mücadele etmişti.

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