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Sadri Şener'den Trabzonspor Kulübüne ziyaret

Trabzonspor'un eski başkanı Sadri Şener, bordo-mavili kulübü ziyaret etti.

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Trabzonspor Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, eski başkan Sadri Şener, eski asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, eski yönetici Ömürden Yavuz ve eski Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay'ın bordo-mavili kulübü ziyaret ederek, kulüp genel sekreteri Ömer Sağıroğlu, yönetim kurulu üyeleri ve teknik direktör Ünal Karaman ile görüştükleri belirtildi.
 
Şener'in, bordo-mavili takımın son dönemdeki çıkışının kendisini mutlu ettiğini dile getirdiği, bundan sonraki müsabakalarda da başarı temennisinde bulunduğu aktarıldı.
 
Kulüp genel sekreteri Ömer Sağıroğlu'nun da Şener'in ziyareti dolayısıyla mutlu olduklarını vurguladığı kaydedildi. (AA)

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