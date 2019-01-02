Şafak Mahmutyazıcıoğlu: Biz değil Burak Yılmaz, Messi'yi teklif etseler, yine senelik 4,5 milyon euro vermeyiz

Beşiktaş Kulübü Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, TRT Spor'a verdiği röportajda Burak Yılmaz transferi ile ilgili açıklamalarda bulundu ve yıldız oyuncunun bordo-mavili ekipten aldığı ücret olan 4,5 milyon euroyu veremeyeceklerini söylerken; "Biz değil Burak Yılmaz, Messi'yi teklif etseler, yine senelik 4,5 milyon euro vermeyiz" ifadelerini kullandı.

Burak Yılmaz için önce Trabzonspor ile anlaşmaları gerektiğini vurgulayan yönetici, "Şenol Güneş asla bir oyuncuyla ilgili ısrar etmez, Şenol hoca mevki söyler. Transfer ekibi o mevkiyle ilgili çalışır ve hoca değerlendirir. Trabzonspor bizim kardeş camiamız, Trabzonspor ile el sıkışmadan, helalleşmeden Burak Yılmaz ile konuşmayız, bunu da açıklayalım. Burak Yılmaz feshedecek, Beşiktaş alacak deniyor. O feshetse bile biz Trabzonspor ile el sıkışmadan almayız." diye konuştu.

"BURAK OLUMLU BAKILAN BİR OYUNCUDUR"

Golcü oyuncu için olumlu düşünceleri olduğunu belirten Mahmutyazıcıoğlu, "Şu anda imzaya dökülmüş bir anlaşma yok. Gündemimizdeki oyunculardan biridir, hocamızın olumlu referansının olduğu bir oyuncudur. Bizim yönetimimizin olumlu baktığı bir oyuncudur. Burak Yılmaz ile ilgili kötü bir oyuncudur, bize yaramaz diye bir tartışma yok. Taraftarlar istemiyor, acaba tepki olur mu diye bir tartışma var, bunlar duygusal. Burak Yılmaz Beşiktaşlı, defalarca başkanımız da açıkladı." dedi.

"BURAK ALTERNATİFLER ARASINDA EN KALİTELİSİ"

Burak Yılmaz'ın alternatifler arasında en mantıklısı olduğunu vurgulayan idareci, "Ara transfer dönemi riskli bir dönem. Elimizde Türkiye'yi, bizi bilen biri var, diğer tarafta da adaptasyon sorunu yaşayacak oyuncular var. Klas olarak baktığımızda hiçbiri Burak'ın üstü de değil. Maddi gerçekler var, maddi gerçeklere göre bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Elimizde 4 tane seçenek var, Burak alternatifler içinde belki de en kalitelisi. Biz Burak Yılmaz ile, Trabzonspor'un rızasını almadan görüşmeyiz" ifadelerini kullandı.

(Sporx)