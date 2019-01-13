Şafak Mahmutyazıcıoğlu: Tolgay için 5-6 milyon euro'luk teklif gelirse konuşuruz
Beşiktaş Transfer Komitesi Üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Haber Global'e yaptığı açıklamada Tolgay - Şener transferine dair açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş Transfer Komitesi Üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Haber Global'e özel açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'nin gündemindeki Tolgay Arslan'ın bonservisinin 5-6 milyon euro seviyesinde olduğunu kaydeden Şafak Mahmutyazıcıoğlu, transferin bu rakamlarda gerçekleşebileceğini kaydetti. İşte o sözler...
"TOLGAY ARSLAN - FENERBAHÇE"
"Tolgay Arslan için 5-6 milyon euroluk rakamlar konuşuluyor, o civarda bir teklif gelirse değerlendirebiliriz. Fenerbahçe'nin Tolgay Arslan ile resmi olarak görüştüğünü bilmiyorum, bizim sözleşmeli oyuncumuz, görüştülerse bile bir anlamı yok."
"TAKAS OLUR MU?"
"Tolgay Arslan - Şener Özbayraklı için şu an için bir şey yok. Fenerbahçe, Tolgay için teklif yaparsa ve Şener Özbayraklı'yı da bu teklifte önerirse, değerlendirebiliriz"
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