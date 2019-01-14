Sağ bek için rota Douglas’a döndü
KARTAL savunmanın sağına takviye için düşündüğü Bartosz Beresznyki için Sampdoria ile anlaşmaya varamayınca rotasını bir kez daha Sivasspor’un Brezilyalı oyuncusu Douglas’a çevirdi.
- StarSpor
KARTAL savunmanın sağına takviye için düşündüğü Bartosz Beresznyki için Sampdoria ile anlaşmaya varamayınca rotasını bir kez daha Sivasspor’un Brezilyalı oyuncusu Douglas’a çevirdi. Başkanı Fikret Orman’ın Fatih Aksoy’u 1.5 yıllığına kiraladıkları Yiğidolar’ın Başkanı Mecnun Otyakmaz’dan Douglas için kolaylık sağlamalarını istediği öğrenildi.
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