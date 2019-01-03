Sağ beke 4 aday birden

TRANSFER çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, sağ bek için alternatif isimleri artırdı. Siyah-Beyazlılar savunmanın sağını güçlendirmek için daha önce Gençlerbirliği’nde oynayan Ahmet Oğuz, Lazio formasını giyen Patric Gabarron ve Lyon’da görev yapan Rafael için görüşmeler yapmıştı. Bu 3 transferde henüz olumlu bir sonuç elde edemeyen Beşiktaş’ın son olarak Rayo Vallecanolu Luis Advincula için görüşmeler yaptığı öğrenildi. Bir dönem Bursaspor formasını da giyen 28 yaşındaki Perulu oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak isteyen Beşiktaş’ın daha sonra bonservisini de almayı planladığı öğrenildi.