İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4595
  • 6,2293
  • 226.695
  • 87.399
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Sağ beke 4 aday birden

Beşiktaş, G.Birliği’nden Ahmet Oğuz, Laziolu Patric ve Lyonlu Rafael’den sonra, bir dönem Bursaspor’da da forma giyen Rayo Vallecanolu Luis Advincula’yı listeye aldı.

  • StarSpor
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

TRANSFER çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, sağ bek için alternatif isimleri artırdı. Siyah-Beyazlılar savunmanın sağını güçlendirmek için daha önce Gençlerbirliği’nde oynayan Ahmet Oğuz, Lazio formasını giyen Patric Gabarron ve Lyon’da görev yapan Rafael için görüşmeler yapmıştı. Bu 3 transferde henüz olumlu bir sonuç elde edemeyen Beşiktaş’ın son olarak Rayo Vallecanolu Luis Advincula için görüşmeler yaptığı öğrenildi. Bir dönem Bursaspor formasını da giyen 28 yaşındaki Perulu oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak isteyen Beşiktaş’ın daha sonra bonservisini de almayı planladığı öğrenildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

ABD vatandaşlarını uyardı: Dikkatli olun

ABD vatandaşlarını uyardı: Dikkatli olun

Ceren Damar Şenel'in katil zanlısı tutuklandı

Ceren Damar Şenel'in katil zanlısı tutuklandı

Gıda ürünlerinde 'trafik ışığı' uygulaması başlıyor

Gıda ürünlerinde 'trafik ışığı' uygulaması başlıyor

Gece yarısı dövizdeki dalgalanmanın nedeni belli oldu

Gece yarısı dövizdeki dalgalanmanın nedeni belli oldu

CHP'nin 'Adrianoupolis'li yeni yıl kutlamasına tepki

CHP'nin 'Adrianoupolis'li yeni yıl kutlamasına tepki

'ABD çekilirse biz de çekiliriz'

'ABD çekilirse biz de çekiliriz'

Türkiye ve ABD'den ortak tatbikat

Türkiye ve ABD'den ortak tatbikat

Başkan Erdoğan büyükelçileri kabul etti

Başkan Erdoğan büyükelçileri kabul etti
 

POPÜLER HABERLER

Akılalmaz görüntü... Vali uyuyan ayıyı böyle öldürdü

Akılalmaz görüntü... Vali uyuyan ayıyı böyle öldürdü

Hassas Güdüm Kiti TSK'ya teslim edildi (Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları)

Hassas Güdüm Kiti TSK'ya teslim edildi (Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları)

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

SSK ve Bağkur emeklilerin zam oranı 10,19 oldu

SSK ve Bağkur emeklilerin zam oranı 10,19 oldu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA