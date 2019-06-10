Sağ beke Caiçara ya da Sangare

KARTAL, Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın resmi sözleşme imzalamasının ardından transfer çalışmalarını yoğunlaştırdı. Savunmanın sağını sağlama almak isteyen Siyah-Beyazlı takımın hedefindeki ilk isim Avcı’nın da yakından tanıdığı Başakşehirli Junior Caiçara. Brezilyalı futbolcu, Beşiktaş’ın teklifine olumlu yaklaşırken, yönetim Başakşehir Kulübü ile de görüşmelere başladı.Caiçara için ortak noktada buluşulursa bu oyuncuya en kısa sürede imza attırılacak. Ancak görüşmelerde hedefe ulaşılamazsa, bu kez rota Antalyasporlu Nazım Sangare’ye çevrilecek. A Milli Takım kadrosuna da alınan Sangare için de Antalyaspor ile ilk temas kuruldu ve transfer şartları soruldu. Kartal’ın bir diğer sağ bek adayı da Bragalı Pablo Santos...