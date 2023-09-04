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Spor

Sağlık kontrollerinden geçti! Berat Özdemir yeniden Trabzon yolcusu

Sabah saatlerinde Türkiye'ye gelen 25 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Berat Özdemir, Trabzonspor için sağlık kontrolünden geçiyor. İşte detaylar...

4 Eylül 2023 Pazartesi 11:08 - Güncelleme:
Sağlık kontrollerinden geçti! Berat Özdemir yeniden Trabzon yolcusu
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Trabzonspor'dan Suudi Arabistan ekibi El Ettifak'a transfer olan ve burada başarılı bir performans gösteren Berat Özdemir bordo mavili takıma dönüş yolunda.

Al Ettifak yönetimi, yabancı oyuncu sınırı ve Berat Özdemir yerine Georginio Wijnaldum ve Jordan Henderson'ın transferi sebebiyle ayrılığa izin verdi.

KİRALIK TRANSFER EDİLECEK

Trabzonspor'un kiralık olarak kadrosuna katmak için İstanbul'a getirdiği Berat Özdemir, sağlık kontrolünden geçiyor. Karadeniz ekibi, oyuncu için Arabistan ekibine ücret ödemeyecek.

Oyuncu sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak ve Trabzon'a gelerek çalışmalara başlayacak.

Kariyerine Gençlerbirliği alt yapısında başlayan Berat Özdemir Trabzonspor formasıyla 60 maçta 1 gol katkısı sağladı.

Kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun piyasa değeri 5.5 milyon euro olarak gösteriliyor.

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