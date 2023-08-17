Galatasaray, Chelsea'nin Faslı yıldızı Hakim Ziyech için anlaşma sağladı. Ziyech transferinde belirleyici olacak sağlık raporu ise ortaya çıktı.

Sarı kırmızılılar, geçen yıl takımda kiralık oynayan Milot Rashica'nın Beşiktaş'a gitmesi, Nicolo Zaniolo'nun da Aston Villa'ya gönderilmesinin hemen ardından son yılların en büyük transferlerinden birini gerçekleştirmek üzere...

KRONİK SAKATLIK ENDİŞESİ VARDI

Ziyech ile yapılan görüşmeler sırasındaki en büyük endişe, kronik sakatlık korkusuydu. Suudi Arabistan'a transferi son anda yatan Ziyech'in dizinde problem olduğu ileri sürülmüştü.

İLK SAĞLIK KONTROLLERİNDEN GEÇTİ

Aslan'ın imza attırmak istediği Hakim Ziyech, ilk sağlık kontrollerinden geçti.

İKİNCİ SONUÇLAR BEKLENİYOR

Sky Sports'un haberine göre; Bugün Ziyech için ikinci kontroller yapıldı ve sonuçlar bekleniyor. İkinci sonuçlar da olumlu olursa Hakim Ziyech, İstanbul'a gelip Galatasaray'la sözleşme imzalayacak.

BONSERVİS ÖDENMEYECEK

Chelsea'nin 30 yaşındaki Faslı yıldızıyla anlaşan Galatasaray, tecrübeli futbolcu için herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek. Sarı-kırmızılılara 3 senelik imza atacak olan Ziyech, yıllık 4.5 milyon euro kazanacak.

HAKIM ZIYECH KİMDİR?

Hem 10 numarada hem de sağ kanatta oynayabilen Faslı yıldız, Galatasaray'ın hücum hattını başka bir seviyeye taşıyacak.

Chelsea'de geçtiğimiz sezon 24 maçta forma giyen Hakim Ziyech bu karşılaşmalarda 3 asistlik katkı sağlamıştı. Chelsea ile sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek Hakim Ziyech'in güncel piyasa değeri 16 milyon euro. İngiliz ekibi, tecrübeli futbolcuyu 2020 yılında Ajax'tan 40 milyon Euro karşılığında transfer etmişti.