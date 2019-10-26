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Saha kenarında ısınan futbolcu penaltı yaptırdı

Almanya Bundesliga 2'nin 11. haftasında Kiel ile Bochum arasında oynanan karşılaşmada futbol sahalarında görülmesi pek mümkün olmayan bir olay yaşandı.

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Karşılaşmanın 36. dakikasında Bochum atağında Ganvoula M'boussy tarafından çekilen şut auta giderken, çizginin kenarında ısınan yedek oyuncu Michael Eberwein üstüne doğru gelen topa doğru hamle yaparak kontrol etti.
 
Maçın VAR hakemi, orta hakemi ikaz etti ve hakem Timo Gerach pozisyonu inceledikten sonra Bochum'a penaltı verirken, Eberwein'a da sarı kart gösterdi.
 
 
KURAL NE DİYOR?
 
2017'de devreye giren ve oyun kuralları kitabında yer alan kurala göre, rakip takımdan bir görevli, yedek oyuncu, oyundan çıkmış oyuncu ya da kırmızı kart görmüş oyuncu akan oyunda topa müdahale ederse, pozisyon frikik ya da penaltı olarak değerlendiriliyor.

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