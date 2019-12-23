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Spor

Sahada yaşanan gerilim maça damga vurdu

Bologna forması giyen Beşiktaş'ın eski futbolcusu Gary Medel'in, maç içerisinde sahaya girerek kendisine tepki gösteren hocası Mihajlovic'le yaşadığı gerginlik İtalya'da gündem oldu.

23.12.2019  14:35 - Güncelleme: 23.12.2019  14:35
Serie A'da Lecce'nin sahasında konuk ettiği Bologna maçına teknik direktör Sinisa Mihajlovic ile oyuncusu Gary Medel arasında yaşanan gerilim damga vurdu.
 
Kanserle mücadele eden Bologna Teknik Direktörü Mihajlovic, maçta yaşanan bir pozisyonda sahaya girerek rakip takım oyuncusuyla tartışan Medel'i sert bir şekilde uyardı. Şilili futbolcu da hocasının kendisine gösterdiği agresif tavra tepki göstererek, sözlü karşılık verdi.
 
İkili arasında yükselen tansiyon kulübeden gelen oyuncuların araya girmesiyle sona erdi.

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