Sahadan çekilen Kosova hükmen mağlup sayıldı

Romanya - Kosova maçının son anlarında Kosovalı futbolcular soyunma odasına gitmişti. UEFA, Kosova için kararını verdi.

UEFA, Romanya maçında sahadan çekilen Kosova'yı 3-0 hükmen mağlup saydı.

Romanya'ya ise çeşitli sebeplerden dolayı 100 bin euronun üzerinde para cezası verildi.

NELER YAŞANMIŞTI?

Romanya'nın ev sahipliğinde Arena Nationala Stadyumu'nda oynanan maçın son anlarında skor 0-0 devam ederken oyuncular tartışmaya başladı.

Tartışmanın alevlenmesinin ardından Romanyalı taraftarlar "Sırbistan" tezahüratı yapmaya başladı ve bu gelişmenin üzerine Kosovalı futbolcular sahadan çekilerek direkt soyunma odasına gitti.

Bir süre sahada bekleyen hakem ekibinin de soyunma odasına gitmesi sonrası UEFA'nın aldığı kararla karşılaşmanın ertelendiği açıklandı.