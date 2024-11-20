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Spor

Sahadan çekilen Kosova hükmen mağlup sayıldı

Romanya ile oynanan maçta sahadan Çekilen Kosova, UEFA tarafından 3-0 hükmen mağlup sayıldı. Romanya'ya ise 100 bin euronun üzerinde para cezası verildi.

20 Kasım 2024 Çarşamba 22:08 - Güncelleme:
Sahadan çekilen Kosova hükmen mağlup sayıldı
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Romanya - Kosova maçının son anlarında Kosovalı futbolcular soyunma odasına gitmişti. UEFA, Kosova için kararını verdi.

UEFA, Romanya maçında sahadan çekilen Kosova'yı 3-0 hükmen mağlup saydı.

Romanya'ya ise çeşitli sebeplerden dolayı 100 bin euronun üzerinde para cezası verildi.

NELER YAŞANMIŞTI?

Romanya'nın ev sahipliğinde Arena Nationala Stadyumu'nda oynanan maçın son anlarında skor 0-0 devam ederken oyuncular tartışmaya başladı.

Tartışmanın alevlenmesinin ardından Romanyalı taraftarlar "Sırbistan" tezahüratı yapmaya başladı ve bu gelişmenin üzerine Kosovalı futbolcular sahadan çekilerek direkt soyunma odasına gitti.

Bir süre sahada bekleyen hakem ekibinin de soyunma odasına gitmesi sonrası UEFA'nın aldığı kararla karşılaşmanın ertelendiği açıklandı.

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