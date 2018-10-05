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Sahaya su şişesi fırlatan taraftar dışarıya atıldı

Dün akşam Barış Alıcı ve Valbuena'nın saha kenarında ısındığı anda koşu çizgisine su fırlatan taraftar yakalandı ve stadın dışına atıldı.

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Kadıköy'de Fenerbahçe'nin Spartak Trnava'yı 2-0 yendiği karşılaşma sancılı başladı. Sarı-Lacivertliler, ilk yarıda kötü bir futbol sergilerken Fenerium alt tribününün yan bölümünde büyük bir tartışma çıktı. Fenerbahçeli Barış Alıcı ve Valbuena ısınmak için çizgide koşu yapıyorlardı. O esnada bir taraftar sahaya su şişesi fırlattı. Su şişesi Barış ve Valbuena'ya doğru gelirken, o bölümdeki taraftarlar bunu atan kişiye doğru yöneldi ve tepkilerini gösterdi. Daha sonra bu taraftar tepkiler eşliğinde stadın dışına götürüldü. 

Öte yandan Sarı-Lacivertli taraftarlar ilk yarının bitiminde uzun süre Ersun Yanal tezahüratlarında bulundu.

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