Sahaya su şişesi fırlatan taraftar dışarıya atıldı

Kadıköy'de Fenerbahçe'nin Spartak Trnava'yı 2-0 yendiği karşılaşma sancılı başladı. Sarı-Lacivertliler, ilk yarıda kötü bir futbol sergilerken Fenerium alt tribününün yan bölümünde büyük bir tartışma çıktı. Fenerbahçeli Barış Alıcı ve Valbuena ısınmak için çizgide koşu yapıyorlardı. O esnada bir taraftar sahaya su şişesi fırlattı. Su şişesi Barış ve Valbuena'ya doğru gelirken, o bölümdeki taraftarlar bunu atan kişiye doğru yöneldi ve tepkilerini gösterdi. Daha sonra bu taraftar tepkiler eşliğinde stadın dışına götürüldü.

Öte yandan Sarı-Lacivertli taraftarlar ilk yarının bitiminde uzun süre Ersun Yanal tezahüratlarında bulundu.