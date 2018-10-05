Sahaya su şişesi fırlatan taraftar dışarıya atıldı
Dün akşam Barış Alıcı ve Valbuena'nın saha kenarında ısındığı anda koşu çizgisine su fırlatan taraftar yakalandı ve stadın dışına atıldı.
Kadıköy'de Fenerbahçe'nin Spartak Trnava'yı 2-0 yendiği karşılaşma sancılı başladı. Sarı-Lacivertliler, ilk yarıda kötü bir futbol sergilerken Fenerium alt tribününün yan bölümünde büyük bir tartışma çıktı. Fenerbahçeli Barış Alıcı ve Valbuena ısınmak için çizgide koşu yapıyorlardı. O esnada bir taraftar sahaya su şişesi fırlattı. Su şişesi Barış ve Valbuena'ya doğru gelirken, o bölümdeki taraftarlar bunu atan kişiye doğru yöneldi ve tepkilerini gösterdi. Daha sonra bu taraftar tepkiler eşliğinde stadın dışına götürüldü.
Öte yandan Sarı-Lacivertli taraftarlar ilk yarının bitiminde uzun süre Ersun Yanal tezahüratlarında bulundu.
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