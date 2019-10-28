Şahika Encümen, paletsiz kategoride 90 metrelik dalışıyla dünya rekoru kırdı
Şahika Ercümen, Mersin'deki Gilindire Mağarası'nda yaptığı dalışta paletsiz kategoride 90 metre sınırını aşarak kadınlar dünya rekorunu kırdı.
Şahika Encümen, paletsiz kategoride 90 metrelik dalışıyla dünya rekoru kırdı.
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