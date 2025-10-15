İSTANBUL 20°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ekim 2025 Çarşamba / 23 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,849
  • EURO
    48,7312
  • ALTIN
    5640.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Şahika Ercümen, Gazze için dünya rekoru deneyecek
Spor

Şahika Ercümen, Gazze için dünya rekoru deneyecek

Milli sporcu Şahika Ercümen, 17 Ekim tarihinde Antalya'nın Kaş ilçesinde, değişken ağırlık paletsiz kategoride 107 metreye dalarak kendi dünya rekorunu geliştirmeyi hedefliyor.

IHA15 Ekim 2025 Çarşamba 12:22 - Güncelleme:
Şahika Ercümen, Gazze için dünya rekoru deneyecek
ABONE OL

Spor Toto Spor Kulübü sporcusu, milli dalgıç ve Birleşmiş Milletler 'Sudaki Yaşam' Savunucusu Şahika Ercümen, 17 Ekim'de Kaş'ta değişken ağırlık paletsiz kategoride 107 metreye (yaklaşık 40 katlı bir bina yüksekliği) dalarak kendi dünya rekorunu geliştirmeyi hedefliyor.

Bu yılki dalışın yalnızca spor tarihine yeni bir derinlik kazandırmakla kalmayıp, aynı zamanda güçlü bir barış ve dayanışma mesajı da taşıyacağını ifade eden Şahika Ercümen, rekor öncesinde duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Cumhuriyetimizin 102. yılına ithafen nefesimi ülkemin gücüyle birleştiriyorum. Gazze'de açlık ve zulümle nefesi kesilen kardeşlerimizin sessiz çığlığını duyuyoruz. Dilerim ki Gazze nefes alsın, karanlıklar aydınlığa çıksın. Biz sporla, doğayla ve umutla yaşatmaya devam edeceğiz."

Organizasyon, Dünya ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonlarının uluslararası hakemlerinin gözetiminde sabah saatlerinde yapılacak ve sualtından canlı yayınlanacak.

  • şahika ercümen
  • gazze
  • dünya rekoru

ÖNERİLEN VİDEO

Filipinler'de şiddetli deprem: Anbean kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.