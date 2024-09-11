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Spor

Şahika Ercümen, Korsika'da bronz madalya kazandı

Milli sporcu Şahika Ercümen, Fransa'da düzenlenen 33. AIDA Dünya Serbest Dalış Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti.

11 Eylül 2024 Çarşamba 22:05 - Güncelleme:
Şahika Ercümen, Korsika'da bronz madalya kazandı
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Milli sporcu Şahika Ercümen, Fransa'da düzenlenen 33. AIDA Dünya Serbest Dalış Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Dünya serbest dalış rekortmeni Ercümen, Korsika'da 52 ülkeden sporcunun katıldığı şampiyonada "paletsiz ip destekli" kategorisinde 77 metreye inerek üçüncü oldu.

Antalya'nın Kaş ilçesinde geçen hafta Serbest Dalış Türkiye Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazanan Ercümen, AA muhabirine, Korsika'da Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettiğini söyledi.

Hava koşullarının çok zorlayıcı olduğunu belirten Ercümen, suyun çok soğuk olması nedeniyle pek çok dalgıcın dalışlarda sorun yaşadığını dile getirdi.

Korsika'dan madalyayla dönme hedefini başardığını ifade eden Ercümen, "İlk gün talihsiz şekilde diskalifiye oldum. Destek mesajları aldım fakat karar verilmişti. Enerjimi bu dalışa verdim ve çok şükür kuvvetli bir dalış yaparak ülkemize madalya kazandırdım." dedi.

Ercümen, destekçilerine teşekkür etti.

  • Şahika Ercümen
  • Dalış Şampiyonası
  • Bronz Madalya

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