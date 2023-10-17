Şahika Ercümen'den 100. yıla özel rekor!

Hatay'da dünya rekoru kıran milli sporcu Şahika Ercümen, Cumhuriyetin 100. yılına özel gerçekleştirdiği rekor denemesinde başarıya ulaşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Milli sporcu Şahika Ercümen, depremin vurduğu Hatay'a nefes olmak için rekor denemesini Yayladağı ilçesi Karamağra kanyonunda gerçekleştirdi. Milli sporcu, Cumhuriyet'in 100. yılı için paletsiz değişken ağırlık kategorisinde 105 metrelik rekoru geride bırakarak 106 metreye ulaştı. Rekor denemesini başarıyla gerçekleştiren rekortmen sporcu duygu dolu anlar yaşadı.

"DÜNYA REKORUNU BURAYA KAZANDIRDIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Milli sporcu Şahika Ercümen, rekoru kırmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek "Biraz stresli bir gündü. Hava şartları müsaade edecek mi diye tam bilmiyordum açıkçası. Herkes benim moralimi bozmamak için her şey yolunda diyor ama biraz böyle dalgalıydı deniz. Ona rağmen emeklerimiz boşa gitmedi. Rabbim utandırmadı. Çok güzel anlamlı bir proje için dalmıştım. Bu bölgede Karamağra'da daldım. Dünya rekorunu buraya kazandırdığım için çok mutluyum. Ülkemize Cumhuriyetimizin 100. Yılında bu dereceyi gerçekleştirdik. Dünya rekoru ile 100. yılımızı kutlamak benim için paha biçilemez" şeklinde konuştu.