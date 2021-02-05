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  • Saint-Etienne'den Zamalek'e Mustafa Muhammed tepkisi! Galatasaray...
Spor

Saint-Etienne'den Zamalek'e Mustafa Muhammed tepkisi! Galatasaray...

Mısır kulübü Zamalek'ten transfer edilen Mustafa Muhammed için Galatasaray'ın transferdeki rakibi olan Saint-Etienne'den oyuncunun transfer süreci hakkında açıklama geldi. Saint-Etienne Başkanı Bernard Caiazzo, Zamalek'e nakit 5 milyon dolar önerdik. Neden kabul etmediler anlamadım.' derken Zamalek'in kulüp sözcüsü ise, 'Fransız kulübü bizim için 3 yönetim kurulu üyemizin transferden komisyon istediğini iddia etti ve bunun üzerine oyuncuyu satmama kararı aldık.' diye konuştu.

05 Şubat 2021 Cuma 22:52 - Güncelleme: 05 Şubat 2021 Cuma 22:52
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Galatasaray'ın Mısır kulübü Zamalek'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Mustafa Muhammed için çarpıcı açıklamalar geldi.

Saint-Etienne Başkanı Bernard Caiazzo, Galatasaray ile girdikleri ve kaybettikleri transfer mücadelesi hakkında konuştu.

"5 MİLYON DOLAR ÖNERDİK"

Mısır basınına konuşan Caiazzo, "Zamalek'e nakit 5 milyon dolar önerdik. Şu anda herkes finansal krizde, bizim teklifimize rağmen Zamalek, Galatasaray'dan neden 2 milyon doları kabul etti? Bu karar çok ilginç ve şaşırtıcıydı" dedi.

"SEBEBİNİ BİLMİYORUM"

Caiazzo sözlerini, "Galatasaray parayı hemen ve düzenli ödemeyecek. Mustafa Muhammed'i kadrolarına katmak için bir oyuncu göndermek zorundalardı. Zamalek'in neden böyle bir karar verdiğini bilmiyorum" ifadeleriyle sürdürdü.

Galatasaray, 1,5 yıllığına kiraladığı Mustafa Muhammed için Zamalek'e 2 milyon dolar kiralama bedeli ödeyeceğini açıklamıştı.

Sarı-kırmızılılar gelecek sezon sonuna kadar 4 milyon dolar ödediği takdirde oyuncunun bonservisini alacak.

KOMİSYON KRİZİ

Öte yandan Zamalek'in kulüp sözcüsü yaptığı açıklamada "St. Etienne ile görüşmeler iyi gidiyordu. Ancak Fransız kulübü 3 yönetim kurulu üyemizin transferden komisyon istediğini iddia etti. Biz de bunun üzerine toplantı yaptık ve kesinlikle Muhammed'i St. Etienne'e vermeme kararı aldık." şeklinde açıklama yapmıştı

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