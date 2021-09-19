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Spor

Saint Etienne'e 100 milyon euroluk teklif

Kamboçya Prensi Norodom Ravichok'un, Fransa'nın Saint Etienne kulübünü satın almak için 100 milyon euroluk bir teklif yaptığı ve görüşmelerin önümüzdeki günlerde başlayacağı belirtildi.

Star.com.tr19 Eylül 2021 Pazar 12:07 - Güncelleme: 19 Eylül 2021 Pazar 12:07
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Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Saint Etienne'i satın almak isteyen Kamboçya Prensi Norodom Ravichok'un, Fransız kulübü için 100 milyon euroluk bir teklif yaptığı bildirildi.

Fransız basınında çıkan haberlere göre; yeşil beyazlı kulübün yönetim kurulu yeni bir yatırımcı bulmaktan sorumlu firma olan KPMG'ye geçtiğimiz cuma günü sunulan teklife henüz yanıt vermedi. Prens Ravichok ile Saint Etienne yetkilileri arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.

Bir futbol fanatiği olan Kamboçya Prensi Norodom Ravichok'un, Fransız futbolunun tarihi kulüplerinden birini satın alarak Fransa ile ülkesi arasındaki bağları kuvvetlendirmek istediği bildiriliyor.

Star.com.tr

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