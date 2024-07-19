Saint-Maximin, Fenerbahçe'de mesaiye başladı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda İsviçre temsilcisi FC Lugano ile 23 Temmuz Salı günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde ısınma, koordinasyon çabukluk ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenman; dar alanda yapılan çift kale maçlarla devam etti. Günün tek antrenmanı taktiksel çalışmalarla tamamlandı. Yeni transfer Allan Saint-Maximin ile milli takımlardan dönen Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür ve İsmail Yüksek de takımla çalıştı.

Dün Hull City ile oynanan maçta ilk 11'de görev alan oyuncular ise antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.

Sarı-lacivertli ekip, Lugano ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.