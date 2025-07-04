Saint-Maximin'den çarpıcı iddia: Beni tehdit ettiler

Fenerbahçe ile kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından ayrılan Allan Saint-Maximin, Fransa'da Zack Nani'nin twitch kanalında çarpıcı iddialar ortaya attı.

Saint Maximin, "Mourinho, şampiyon olmak için her şeyini verdi. Ama ne yazık ki, etrafında çok karmaşık olan birçok şey var. Fenerbahçe'nin şampiyon olamamasının nedeni, futbol dışı etkenlerle kulübün çevresinin kuşatılmış olmasıydı. Hatta bir noktada bana doping yapmaya bile kalktılar." ifadelerini kullandı.

"BENİ TEHDİT ETTİLER"

Fransız futbolcu, "İnsanlar bunları bilmiyorlar. Bunları açık açık konuşamıyorsunuz çünkü sizi tehdit ediyorlar. Eğer konuşursanız 'sana şunu şunu yaparız' diyorlar. Bazen futbolu aşan konuların içinde buluyorsunuz kendinizi." açıklamasını yaptı.