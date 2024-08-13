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Spor

Saint-Maximin'den Fenerbahçe açıklaması: Böylesini görmemiştim

Fenerbahçe'nin bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Fransız yıldız Allan Saint-Maximin, Sarı-Lacivertli kulüp hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

13 Ağustos 2024 Salı 18:25 - Güncelleme:
Saint-Maximin'den Fenerbahçe açıklaması: Böylesini görmemiştim
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Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ahli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Allan Saint-Maximin, ülkesinin köklü medya kuruluşlarından Lequipe'e özel açıklamalarda bulundu.

"HAYRAN KALIYORUM"

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho hakkında konuşan Allan Saint-Maximin, "Her gün Jose Mourinho'nun kişiliğine hayran kalıyorum ve buraya gelmemde gerçekten belirleyici bir rol oynadı. Mourinho sizi istediğinde 'hayır' diyemezsiniz." şeklinde konuştu.

"BÖYLESİNİ GÖRMEMİŞTİM"

Fenerbahçe taraftarı hakkında da konuşan Fransız futbolcu, "Burada çok büyük bir baskı var ve taraftarlar tamamen kulübün arkasında. Kariyerimde daha önce hiç böylesi bir atmosfer görmemiştim, gerçekten inanılmaz" dedi.

"EN BÜYÜK İSTEĞİM"

Süper Lig'in standartının kendisinin şaşırttığını kaydeden Maximin, "Adana Demirspor maçının ardından Süper Lig'in yüksek standardı beni çok şaşırttı. Ancak tabii ki en büyük isteğim Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilmek." ifadelerini kullandı.

2 MAÇA ÇIKTI

Allan Saint-Maximin, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 2 maçta sahaya çıktı ve 1 asiste imza attı.

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