2015- 2016 sezonundan bu yana Manchester United A Takımının formasını giyen Marcus Rashford için flaş bir iddia gündeme geldi. İngiliz ekibindeki geleceği Avrupa kulüplerince takip edilen 27 yaşındaki kanat oyuncusu, Ruben Amorim sonrası takımdan ayrılabilir.

AMORİM SONRASI GELCEĞİ MERAK KONUSU

Alınan kötü sonuçların ardından Erik ten Hag ile yollarını ayıran ve teknik direktörlük koltuğuna Ruben Amorim'i getiren Manchester United'da yeni sezonda büyük bir yapılanma bekleniyor. Göreve başladıktan sonra bazı oyuncuların biletini kesen Portekizli çalıştırıcının, Marcus Rashford ile ilgili vereceği karar transfer piyasasında merakla bekleniyor.

PİYASA DEĞERİ 60 MİLYON EURO

Çoğunlukla sol önde, zaman zaman da ileri uçta ve sağ kanatta oynayan Rashford'un piyasa değeri 60 milyon euro olarak gösteriliyor.

MARCUS RASHFORD, FENERBAHÇE'YE DOĞRU

İngiliz basınının duyurduğu habere göre Amorim sonrası Manchester United'daki kariyeri merakla beklenen Marcus Rashford için flaş bir iddia gündeme geldi. Haberde, Süper Lig'de ve Avrupa Ligi'nde başarı kovalayan Fenerbahçe'nin Al Ahli'ye geri dönme ihtimali ortaya çıkan Allan Saint-Maximin'in yerine 27 yaşındaki kanat oyuncusu Marcus Rashford'ı kadrosuna katacağı iddia edildi.

SAİNT-MAXİMİN'İN YERİNE RASHFORD

Allan Saint-Maximin yerine Rashford düşünülüyor. Al Ahli, yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye kiraladığı Allan Saint-Maximin'i geri çağırmaya hazırlanıyor. Arabistan ekibinin ocak ayında mutlaka bir kanat oyuncusu transfer etmek istediği ancak yabancı oyuncularla anlaşma sağlamanın zorluğu nedeniyle mevcut kadrosundaki isimleri değerlendirmeyi düşündüğü ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Manchester United formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 22 maça çıkan 27 yaşındaki kanat oyuncusu, 1.414 dakika süre aldı. İngiliz futbolcu bu maçlarda 7 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

KARİYERİ

Futbol hayatına Manchester United altyapısında başlayan Marcus Rashford, 2015-2016 sezonunda A takıma çıkma başarısı göstermişti. 2016 yılından itibaren A takım formasını giyen 27 yaşındaki kanat oyuncusu İngiliz ekibiyle bugüne dek 422 maça çıktı ve 136 gol atıp, 63 de gol pası verdi.

StarGazetesi