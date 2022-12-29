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Spor

Saiss ikna etti! Ocakta Beşiktaş forması giyebilir...

Transfer çalışmalarına hız kazandıran Beşiktaş'ta, sol bek arayışları sürüyor. Gündeme gelen isim ise Romain Saiss'in Fas Milli Takımı'ndan takım arkadaşı olan Yahia Attiyat Allah'ın ocakta Beşiktaş forması giyebileceği iddia edildi.

Fotomaç29 Aralık 2022 Perşembe 10:22 - Güncelleme:
Saiss ikna etti! Ocakta Beşiktaş forması giyebilir...
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Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Siyah beyazlılarda hedef ocak ayında kadroyu güçlendirmek.

Teknik direktör Şenol Güneş de yönetimden birçok bölgeye transfer istedi.

Bu mevkilerden birisi de sol bek.

Deneyimli çalıştırıcı, sezon başında kiralık olarak transfer edilen Arthur Masuaku'nun performansından memnun değildi.

Güneş sol bekte genellikle Umut Meraş'ı tercih ediyordu.

Yönetim de bu talep sonrası o bölgeye transfer yapma kararı aldı.

Kartal sol beke transfer yaparak Arthur Masuaku'yu devre arasında göndermeyi planlıyor.

Sol taraf için ön plana çıkan isim ise belli oldu.

Kartal'da daha önce gündeme gelen Yahia Attiyat Allah konusu ciddiyet kazanmaya başladı.

Saiss'in Fas Milli Takımı'ndan arkadaşı olan 27 yaşındaki futbolcu için ülkesinde de iddialar daha yüksek sesle dillendirilmeye başladı.

Hatta oyuncunun devre arasında Beşiktaş forması giyeceğinin altı çizildi.

Fas takımı Wydad AC'de top koşturan oyuncunun takımına önemli bir gelir sağlayacağının belirtildiği haberde "Ocak ayı Wydad için bereketli geçecek"

"Saiss, Attiyat-Allah'ı Türkiye'deki takımına götürme konusunda ikna etti" ifadesi kullanıldı.

Beşiktaş'ın istediği sol bek için 2.5 milyon Euro'luk bir değer belirlenmiş durumda.

Fransız takımı Nice'in de Attiyat'ı istediği ancak geç kaldığı eklendi.

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