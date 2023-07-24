Beşiktaş'tan Katar ekibi Al-Sadd'a transfer olan Faslı stoper Romain Saiss, ayrılığı ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. İşte Saiss'in o sözleri...

"TEK SORUN ŞENOL GÜNEŞ'Tİ!"

Aylarca bu konuda hiç konuşmadım. Takıma ve kendime odaklandım. Bence konuşmak için sezon ortası doğru zaman değildi. Eğer Beşiktaş'tan ayrıldıysam bunun kulüple, taraftarla ya da takım arkadaşlarımla hiçbir ilgisi yok. Tek sorun teknik direktör Şenol Güneş! O geldiğinden beri, kendi kendime ayrılmam gerektiğini söylememe neden olan olaylar birikti. Şenol Güneş gibi bir insana güvenemezdim!

"YEDEKTE OLMAMI NASIL AÇIKLARSIN?"

Ara transferde İngiltere Premier Lig'e geri dönmek için bir teklif aldım. Şenol Güneş'e oraya gitmek istediğimi, çünkü orada bir hikayem olduğunu söyledi. Ancak, transfer döneminin sonuna geldiğimizi ve kulübün yerimi doldurmakta zorlanacağını biliyordum. 33 yaşımdayım, 6 ay daha kalmak zorunda olsaydım somurtmayacaktım. Bunu çok profesyonel bir şekilde yaptım. Bir teklifi geri çevirdiler, çünkü beni tutmak istiyorlardı. Ancak transfer döneminin sonunda kulüp benim pozisyonuma bir oyuncu transfer etti. Şenol Güneş de beni yedek kulübesine gönderdi. Kendime en iyisi olduğumu söyledikten sonra kendimi engellememin bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Takım arkadaşım sakatlanmadan bir daha oynayamayacağımı çok iyi biliyordum. Bir sezonu daha riske atmak istemedim. Şenol Güneş bana 'Sen benim en iyi defans oyuncumsun. Hatta en iyi oyuncumsun' dedi. Ben de ona 'O zaman yedek kulübesinde olmamı nasıl açıklarsın?' diye sordum. Eğer bir sorun varsa bana söylemeliydi.

"HER ŞEY DÜNYA KUPASIYLA BAŞLADI"

Her şey Dünya Kupası sırasında başladı. Bazı şeyler için beni suçladı. Eğer yaptıklarıma katılmıyorsanız bu sorun değil. Ancak, basının önüne çıkıp kendinizi iyi gösterip, sonra da birebir konuşmalarda tam tersi şeyler söyleyemezsiniz. Ülkem için sakat sakat yarı final oynadım diye beni basının önünde eleştirdi, sonra birebir konuşmamızda bana iyi oynadığımı ve kendisinin de aynı şeyi yapacağını söyledi!

"ŞENOL GÜNEŞ SADECE SORUNLARA NEDEN OLDU"

Eşimin sağlık sorunları vardı ve Katar'da mahsur kalmıştım. Dünya Kupası'ndan sonra onunla kalmak için Katar ile Fas arasında gidiş dönüş yapmak zorunda kaldım. Oraya vardığımda sakatlığımı not ettirmek ve antrenmanlarar yeniden başlamak için derhal İstanbul'a dönmem söylendi. Geri dönmek zorundaydım, çünkü başka seçeneğim yoktu. Ne yazık ki Katar'a dönmek zorunda kaldım. Çünkü, hala iyi değildim. Sportif direktör (Ceyhun Kazancı) bile Şenol Güneş geldikten sonra 6 ay içinde iki kez ayrılmak istedi. Şenol Güneş, sadece sorunlara neden oldu.

"DÜNYA KUPASI İÇİN BEŞİKTAŞ'I SEÇMİŞTİM"

Beşiktaş, çok büyük bir kulüp. Wolves'ta sözleşmem bittikten sonra bile hedefim Premier Lig'de kalmaktı. Bunun dışında bana somut bir teklif gelmedi. O zamanki menajerim Vadim Vasilyev, ocak ayından beri boştayken ve Wolves'ta 5 iyi sezon geçirmişken bana hiçbir şey getiremedi. Bu yüzden menajerimi değiştirdim. Yaklaşan bir Dünya Kupası vardı. Bir çözüm bulmam gerekiyordu. Ülkemin kaptanı olarak ve Fas'ın benim için anlamıyla birlikte ağustos sonunda imza atma riskini göze alamazdım. Çünkü tüm sezon öncesi hazırlığını kaçırmış olurdum. Dünya Kupası'na hazır olabilmek için Beşiktaş'ı seçmiştim.